الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني لم يبحثا مبادرة السلام الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش مبادرة السلام الأوكرانية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، منوها بأنه كان هناك تبادل لوجهات النظر حول المبادرة الصينية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت مبادرة السلام الأوكرانية قد نوقشت في المحادثات: "لا، لم تتم مناقشة مبادرة السلام الأوكرانية، كان هناك تبادل لوجهات النظر حول البنود التي تتضمنتها مبادرة السلام الصينية"، منوها بأن هذا الموضوع (السؤال) يوجه ويخص "العلاقات (المباحثات) بين الصين وأوكرانيا".

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روسيا اليوم