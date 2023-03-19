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الأحد، 19-03-2023 10:59 ص

بوتين يعقد اجتماعاً بقيادة العملية العسكرية جنوب روسيا

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الوكيل الإخباري - عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اجتماعاً في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن الكرملين أوضح أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

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وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك.


وفقاً للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

 

البيان

 




 

 


 

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