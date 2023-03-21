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الثلاثاء، 21-03-2023 03:24 م

انطلاق القمة الروسية الصينية في الكرملين

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الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين.

كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، اليوم الثلاثاء، على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

وكان الرئيس الصيني عقد في وقت سابق اليوم لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد خلاله الطرفان استعدادهما لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول مسارات النقل العابرة لسيبيريا وآسيا.

ووصل الرئيس الصيني إلى موسكو أمس الاثنين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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