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الأحد، 19-03-2023 08:58 ص

الكرملين: بوتين زار ماريوبول بعد القرم

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الوكيل الإخباري - زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة ماريوبول الأوكرانيّة الساحليّة في إقليم دونيتسك، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسيّة اليوم الأحد عن المكتب الإعلامي في الكرملين.

وهذه أوّل زيارة للرئيس الروسي إلى هذه المدينة التي حوصرت لأشهر ودمّرها القصف قبل أن يُسيطر عليها الجيش الروسي في مايو من العام الماضي.

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ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحيّة، ثمّ قام بجولة في المدينة وكان يقود سيّارة بنفسه، وفقًا للكرملين. كما تحدّث مع سكّان محليّين وزار عددًا من المواقع المهمّة، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار المدينة، بحسب المصدر نفسه.


وقبل ذلك، زار بوتين، أمس السبت، شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها.


وتعود آخر زيارة قام بها بوتين للقرم إلى نوفمبر 2021.


وضمّت روسيا القرم في 18 مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.

 

البيان

 




 

 


 

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