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الأربعاء، 02-11-2022 02:04 م

الكرملين: بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة

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الوكيل الاخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا في ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا.

ويذكر أن بوتين أصبح رئيسا بالإنابة في 31 ديسمبر من عام 1999، حينما استقال الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، وتم انتخاب بوتين رئيسا للبلاد للمرة الأولى في 26 مارس 2000، ثم أعيد انتخابه في 2004، ثم في 2012، وفي 2018، بعد أن تم تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإقرار هذا التعديل الدستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف، والآن، أصبح لبوتين الحق في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري عام 2024.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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