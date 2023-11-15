الكرملين تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام "المحكمة الجنائية الدولية"

الوكيل الإخباري- علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام ما يسمى بـ"المحكمة الجنائية الدولية"، على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى هذه المبادرة: "أنتم تعلمون أننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا أطرافا في نظام روما الأساسي، لذلك ليس لدينا ما نقوله حيال ذلك".



وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن إن تورك" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبا بمحاكمته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



روسيا اليوم