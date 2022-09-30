الجمعة 30-09-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 30-09-2022 03:25 م

الكرملين: ضرب مناطق نضمها سيعتبر هجوما على روسيا نفسها

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الوكيل الإخباري - مع تكريس النفوذ على 4 مناطق أوكرانية رسمياً، اليوم الجمعة، ضمن الأراضي الروسية، شدد الكرملين على أنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من تلك المناطق أعمالاً عدوانية ضد روسيا نفسها.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، اليوم الجمعة، إن موسكو ستضم "بحكم القانون" أجزاء من أوكرانيا.


إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه سيتعيّن "توضيح" ما إذا كان الضم سيشمل كامل منطقتي زابوريجيا وخيرسون أو الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية فقط، وذلك قبيل فترة وجيزة من حفل يفترض أن يعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين رسميا ضم المناطق الـ 4.

أتت تلك التصريحات بعد أن صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضم بلاده 4 مناطق أوكرانية، ألا وهي زابوريجيا وخيرسون الواقعتان في الجنوب الأوكراني، بالإضافة إلى دونيتسك ولوغانسك (شرقاً)، على أن يتم تكريس هذا القرار رسميا اليوم الجمعة.


إذ يستضيف الكرملين حفلاً في مناسبة هذا الضم، حيث يلقي خلاله بوتين "خطاباً مطولاً"، بحسب ما أكد سابقا المتحدث باسم الكرملين.

 

يشار إلى أنه تمهيداً لهذا الضم الرسمي، وقع بوتين أمس الخميس، مراسيم تعترف باستقلال منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين.


فيما كانت روسيا اعترفت في فبراير الماضي باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين " بطلب من قادة هاتين المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، قبيل بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير.


وستضم هذه المناطق الأربع رسمياً إلى روسيا بعد "استفتاءات" نظمت من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، بهدف إلحاقها.

 

العربية.نت

 




 

 


 

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