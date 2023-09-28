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الخميس، 28-09-2023 04:54 م

الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي

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الوكيل الإخباري - أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تدار ضد روسيا، واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف في معرض جوابه عن سؤال صحفي حول مشروع الميزانية للعام المقبل والذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي: "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية، وضرورية للغاية، لأننا نعيش في حالة حرب هجينة. نحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وأعني الحرب الهجينة التي تدار ضدنا. وهذا يتطلب تكاليف كبيرة".

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وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة أن الغرب يشن حربا هجينة ضدها منذ سنوات، اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق.


وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف من أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء.

 

RT

 




 

 


 

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