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الأربعاء، 30-08-2023 01:43 م

الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين

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الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية، اليوم الأربعاء، مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وأخرى في مقاطعة كالوغا الحدوديتين مع أوكرانيا.

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وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إسقاط مسيرة أوكرانية جديدة دون وقوع إصابات.

إلى ذلك أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات في وقت سابق من اليوم الأربعاء في المقاطعة.


كما أعلن حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا إسقاط مسيرة (طائرة) على أراضي منطقة دزيرجينسكي دون وقوع إصابات، لتصبح الثالثة التي تسقطها الدفاعات خلال اليوم في المقاطعة.


ويكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

 

RT

 




 

 


 

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