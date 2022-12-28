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الأربعاء، 28-12-2022 02:46 م

الكنيست الإسرائيلي ينتخب أمير أوحانا رئيسا له

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، انتخب اليوم الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

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ويأتي انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين (من حزب الليكود) استقالته، بعد أن انتخب في أوائل ديسمبر الحالي رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وكان نتنياهو وحلفاؤه قد فازوا في الانتخابات العامة الشهر الماضي، بـ 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ120، مما منحهم فرصة تشكيل حكومة أغلبية بعد فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي التي فرضت خمس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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