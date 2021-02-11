الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 11:58 ص

الكونغرس ينشر فيديو مفصلا لعملية اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب

6849c085fddb4471950e48cf66e83d99


الوكيل الاخباري - نشرت النيابة العامة في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو مفصل لعمليات اقتحام مبنى الكابيتول الذي حدث في 6 يناير/ كانون الثاني، وذلك ضمن إطار محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

اضافة اعلان

وأظهرت المقاطع، المسجلة من خلال كاميرات المراقبة، عملية تطويق واقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.


وأشارت صحيفة "The Hill" الأمريكية أن المقاطع المصورة استطاعت رصد أشخاص مقربين وأنصار للرئيس الأمريكي السابق، عملوا على مواجهة أحد النواب الديمقراطيين الذي استطاع الهروب من الحشود.

 


كما عمل البعض من أنصار ترامب على تحطيم الأبواب والنوافذ والدخول إلى مكاتب النواب وسرقة محتوياتهم.


هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.


وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج، وبالفعل تمت مراسيم نقل السلطة للرئيس الحالي، جو بايدن، بهدوء، ولم يحضرها ترامب.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
the-havannah

زلزال قوي يتسبب في تسونامي صغير بجنوب المحيط الهادئ

مصرع

مصرع 4 أشخاص في حريق بمقاطعة تفير الروسية

تحالف

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون

60244e3915417

بايدن يعلن تشكيل فريق عمل في البنتاغون بشأن الصين

5

العراق.. إصابة 185 شرطيا في احتجاجات واسط

1

احتجاجات السودان.. حظر تجوال في ولايتين يرفع العدد لـ5

أخبار متعلقة
بي

البيت الأبيض: لن يكون لدى بايدن وقت لمتابعة محاكمة ترامب

973

بعد تسببه في رعب الأهالي.. الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو خطف الأطفال

thumbs_b_c_20df7a7afaa14e5f4a367d60589eb6ce

ترامب يعود مجددا ويغرد على مواقع التواصل بشأن 'الحدث المهم' !

ea20de83b796f5cd3a173b1061e24a8f

شاهد بالفيديو.. شاب لبناني يطلق النار على صراف آلي لعدم تمكنه من سحب راتبه

ترامب

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

download

سنفعل شيئا ما .. أول تصريحات من ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض