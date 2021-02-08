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الإثنين، 08-02-2021 09:58 م

نتيجة لجدول أعماله

البيت الأبيض: لن يكون لدى بايدن وقت لمتابعة محاكمة ترامب

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المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي


الوكيل الإخباري - قالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه لن يكون لدى الرئيس جو بايدن وقت لمتابعة المحاكمة الثانية لعزل سلفه دونالد ترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس.

وقالت بساكي في إيجاز صحفي يومي إن "لدى الرئيس جدول أعمال كامل هذا الأسبوع"، مبينة أن "جدول أعماله يتضمن زيارات إلى المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الدفاع بالإضافة إلى الانخراط مع قادة الأعمال ورؤساء البلديات والمحافظين وإجراء محادثات مع الديمقراطيين والجمهوريين حول آماله وتوجهاته لخطة الإنقاذ الأمريكية وللمضي قدما بها في أسرع وقت ممكن".

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وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح من الجدول الزمني ومن نيته أنه لن يقضي الكثير من الوقت في مشاهدة إجراءات العزل..  إن وجد وقتا"، مؤكدة أن "بايدن سيبقى على اتصال وثيق مع رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ومجموعة من المسؤولين لكنه سيترك وتيرة وعملية وآليات إجراءات المساءلة لأعضاء الكونغرس".


وقال مصدر لـ"رويترز" إن المحاكمة الثانية لترامب، بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي، ستبدأ غدا الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.


وقال المصدر المطلع على المناقشات إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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