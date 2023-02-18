السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

خطة أممية لهيكلة الديون السيادية وخفض كلف الإقراض للدول النامية

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مجلس النواب يؤكد الثبات خلف الملك في الدفاع عن القدس

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

اعلان هام من جامعة مؤتة لطلبة التكميلي

السبت، 18-02-2023 11:04 ص

الكونغو: نداء إنساني أممي بقيمة 605 ملايين دولار

473250


الوكيل الاخباري- قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، الليلة الماضية، إنهم يسعون للحصول على 605 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر إفريقيا هذا العام.

اضافة اعلان


وستدعم خطة الاستجابة الإقليمية اللاجئين الكونغوليين الذين وجدوا الأمان في البلدان المجاورة عبر منطقتي الجنوب والبحيرات الكبرى، كما تهدف إلى تقديم الدعم لمجتمعاتهم المحلية المضيفة.


وقالت المفوضية إنه لا تزال أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في القارة الأفريقية، مشيرة إلى انه وفي عام 2022 وحده، أدت الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نفي حوالي 98 ألف لاجئ إلى أوغندا، التي تستضيف الآن نحو نصف مليون لاجئ كونغولي.


ودعت المفوضية المجتمع الدولي لضمان استمرار الدعم لهذه البلدان المضيفة، حيث يمكن توفير الحماية والمأوى والغذاء والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الضعفاء.


وتسعى خطة الاستجابة الإقليمية لهذا العام كذلك إلى تعزيز الاعتماد الاقتصادي على الذات والقدرة على الصمود للاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة، وستركز على المبادرات التي يقودها الشباب والنساء لتقليل الاعتماد على المساعدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-18T124831.591

بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025

63f0932942360429265b4224

انطلاق قافلة مساعدات يمنية إلى اللاذقية للمتضررين من الزلزال

63f08ea242360429265b421a

زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

63efafde42360472ff327f7a

وسائل إعلام: شولتس مستاء من موقف حلفاء ألمانيا بشأن توريد الدبابات إلى كييف

63f0450f4236042abb6c9f34

شاهد.. ظهور جديد لافت لزعيم كوريا الشمالية وابنته - صور

63f0788f4236040cd858fe75

مباني تتكئ على بعضها.. خطر الانهيارات في تركيا متواصل- صور

أخبار متعلقة
8726032_1614771431

الأونروا تناشد الدول الثرية وتحذر

63ce759b4c59b770aa01e19a

لوكاشينكو: تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يتوقف