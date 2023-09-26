الكويت.. وفاة الوزير السابق مبارك عبدالله الأحمد

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "قبس" الكويتية بوفاة الوزير السابق الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.

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وتولى مبارك عبدالله الأحمد العديد من المناصب الرفيعة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.



وتولى منصب نائب رئيس الأمن العام عام 1957، وإدارة البرق والبريد والهاتف عام 1959، وفي عام 1963 وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عين وزيرا للإرشاد والأنباء، وعين بعدها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لغاية 30 نوفمبر 1964.



وكان مبارك عبد الله الأحمد عضوا في المجلس التأسيسي، وساهم في سن العديد من التشريعات المهمة خلال تلك الفترة، ومنها قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963.

روسيا اليوم