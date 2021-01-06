المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

الوكيل الإخباري - رحبت جزر المالديف بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين السعودية وقطر، والتوقيع على "إعلان العلا"، خلال عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج.



وقال وزير خارجية جزر المالديف عبدالله شهيد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".

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وأضاف أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، وقال: "يسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".

المصدر : روسيا اليوم

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