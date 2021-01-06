الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

الإسكافي وحذاء جدّي

والسرابُ يلمع أيضاً

سُولِف ..سُولِف براحتك

التربية تكشف موعد قرار دوام المدارس

عائلة مسن مفقود تناشد الأردنيين

حادثة تهز البلقاء اليوم

تطورات عودة عمل النوادي الرياضية والمسابح

توضيح من التربية بشأن الامتحانات

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الحكومة تبشر الأردنيين بقرارات سارة قريبا

الأربعاء، 06-01-2021 04:10 م

بعد المصالحة الخليجية

المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

ط
من المصدر


الوكيل الإخباري - رحبت جزر المالديف بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين السعودية وقطر، والتوقيع على "إعلان العلا"، خلال عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج.

وقال وزير خارجية جزر المالديف عبدالله شهيد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".

اضافة اعلان

 وأضاف أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، وقال: "يسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ff5acea42360406705c837f

اشتباكات بين أنصار ترامب والسلطات الأمريكية بواشنطن

ر

روسيا تشيد بنتائج قمة المصالحة الخليجية

وسا

وسائل إعلام كويتية: الحكومة ستستقيل خلال 48 ساعة

5c788a08-b2c6-4ba4-8ff9-9d60e84d228f

رئيس أمريكي جمهوري سابق يحضر حفل تنصيب جو بايدن

Wuhan-virus-WHO-Tedros-Getty

الصين توضح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

ان

كوسوفو.. انفجار في مطعم وأنباء عن إصابات - فيديو

أخبار متعلقة
549231359

شاهد بالفيديو.. محمد بن سلمان يعانق الأمير تميم

12202030154730491605119

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

20180330140640000

اول تعليق لولي عهد السعودية على الاتفاق السعودي مع قطر

ddd

اتفاق على فتح الاجواء والحدود بين السعودية وقطر

160-033043-experts-tamim-s-behavior-tunis-diplomacy-hawaja_700x400

أمير قطر يتسلم دعوة من ملك السعودية لحضور القمة الخليجية

482dc2a3-0a83-4f26-88a6-ac1f4497d16e

السعودية تدعو لقمة خليجية بحضور الشيخ تميم