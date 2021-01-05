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الثلاثاء، 05-01-2021 11:42 ص

شاهد بالفيديو.. محمد بن سلمان يعانق الأمير تميم

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الوكيل الإخباري - عانق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد وصول الأخير الى منطقة العلا لحضور اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، الثلاثاء، إلى منطقة العلا السعودية لحضور اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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