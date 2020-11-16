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الإثنين، 16-11-2020 02:37 ص

المانيا : اندلاع حريق ضخم في محطة انفاق برلين

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الوكيل الاخباري - يكافح العشرات من رجال الإطفاء في ألمانيا للسيطرة على حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين اندلع في وقت متأخر من يوم الأحد، وقالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا .

واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة .


وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة .

وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث .

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المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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