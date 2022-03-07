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الإثنين، 07-03-2022 04:26 م

المجر تصدر مرسوما يحظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن المجر أصدرت مرسوما بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها.

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وقال أوربان في مقطع فيديو "في اجتماع لمقر عمليات الأمن القومي. قمنا بتقييم الوضع، وصدر مرسوم يوضح أنه من المستحيل توريد أسلحة من أراضي المجر إلى أراضي أوكرانيا". في رسالة تم نشرها على "فيسبوك".

 

 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.


ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي (التابعة للجمهوريتين)، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.


وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

 

سبوتنيك

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