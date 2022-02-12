الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 02:09 م

ألمانيا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة

ad620c4f-c130-4807-b7ac-6ddb9ec462db


الوكيل الإخباري-حثت ألمانيا رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد على وجه السرعة إذا لم يكن تواجدهم هناك ضروريا، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

اضافة اعلان

 

ودعت الخارجية الألمانية في بيان أصدرته اليوم السبت مواطني البلاد المتواجدين في أوكرانيا إلى تقييم ما إذا كان تواجدهم هناك ضروريا، والمغادرة سريعا إن لم يكن كذلك.


ويأتي هذا القرار الألماني ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها دول مختلفة في أوروبا وخارجها، بينما شرعت بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في إجلاء بعض دبلوماسييها من أوكرانيا، بزعم خطر تعرضها لـ"الغزو" من قبل روسيا.


ويأتي هذا الإجراء على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.


وأكدت موسكو اليوم تقليص عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف وأطراف أخرى.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

f

اليمن.. التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء

966

قطر تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة

9

العراق: مقتل 3 إرهابيين بقصف جوي

8

الولايات المتحدة تسحب 160 جنديا من أوكرانيا

273859797_494221235604244_4054302626540681837_n

الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان يعلن تحرير الطفل فواز وعودته إلى أهله - صور وتفاصيل

أخبار متعلقة
الديمقراطية-الامريكية-730x438-1-730x438

أمريكا.. البيت الأبيض يقر خطة لمساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا

114254-01-08-1000x600

وصول أول دفعة من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى رومانيا

thumbs_b_c_ddf835e11ae2fb902d3040b666be891f

الخارجية الروسية: لا وجود لأي مؤشر على نية روسيا غزو أوكرانيا

image (1)

الكرملين يعلن الحاجة إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا

6200c36542360479e565f8be

الولايات المتحدة تقيم جسرا جويا مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة

F

روسيا : سنرد علي أي عقوبات أمريكية جراء الأزمة الأوكرانية‎‎