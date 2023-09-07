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الخميس، 07-09-2023 09:06 م

المجلس الوزاري الخليجي يدعو العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

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الوكيل الاخباري- دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، معبرا عن "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت".اضافة اعلان


وانعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دورته الـ157 اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد المجلس الوزاري على "أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

ودعا المجلس العراق إلى "استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، لما بعد العلامة 162"، مشيرا إلى "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

كما أوضح المجلس أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

 




 

 


 

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