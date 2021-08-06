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الجمعة، 06-08-2021 11:55 ص

المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان

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الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي عبر تويتر: "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف). حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية".

 

وتابع البيان: "القيادة الأمنية الإسرائيلية تعقد مشاورات عاجلة لبحث آلية الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان".


وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجهات الأمنية الاسرائيلية ترجح وقوف "حزب الله" وراء عملية إطلاق الصواريخ ردا على القصف الجوي الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء الماضي.


وأكد مصدر أمني لبناني أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل انطلقت من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.


وكانت قد أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.


في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.


سبوتنيك

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