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الخميس، 01-07-2021 03:43 م

المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء الأمريكي

للقضاء
من المصدر


الوكيل الإخباري - سلم المدير المالي في منظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ نفسه لمكتب المدعي العام في مانهاتن اليوم الخميس بعد أن وجهت إليه وللشركة لائحة اتهام بارتكاب جرائم تهرب ضريبي.

وأكدت محامية فايسلبيرغ، ماري موليغان، أنه سلم نفسه لكن لم يكن لديها أي تعليق آخر.

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هذا ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن التعليق على تقرير عن تقديم لوائح اتهام.


وفايسلبيرغ الذي يشكل موضوع تحقيق ضريبي جنائي من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيور، يبحث المدعون العامون فيما إذا كانت الفوائد الممنوحة له وللمديرين التنفيذيين الآخرين ممثلة في نظام حفظ السجلات المالية للشركة وما إذا كانت الشركة قد دفعت ضرائب على تلك الفوائد.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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