المعارضة التركية تفوز بمقعد برلماني في معقل الرئيس أردوغان لأول مرة منذ 1980

الوكيل الإخباري- تمكن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا من قنص مقعد برلماني في ولاية ريزا حيث معقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لأول مرة منذ عام 1980.

اضافة اعلان

وقالت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، إن النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، أظهرت فوز مهندس الإنشاء، تحسين أوجاكلي، بمقعد برلماني عن المدينة التي تضم 265 ألفا و853 ناخبا.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أمس الاثنين، عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية حيث حصل مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51%، وكيليتشدار أوغلو على 44.88%.



كذلك أعلنت الهيئة أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها يوم 28 مايو.

روسيا اليوم