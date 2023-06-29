الخميس 29-06-2023
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الخميس، 29-06-2023 09:26 ص

المغرب: إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد عمل عدائي غير مسؤول

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الوكيل الإخباري-  اعتبرت الحكومة المغربية أن سماح الحكومة السويدية، مرة أخرى، لتنظيم مظاهرة تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم عمل عدائي غير مسؤول.

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في بيان صحافي وزعته السفارة المغربية بعمان ان هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى.


وأضافت مهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم.


بترا

 




 

 


 

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