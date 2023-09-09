المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

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وأفادت وزارة الداخلية المغربية، بأنه تم "تسجيل 349 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".



وأضاف البلاغ أن الزلزال أسفر عن انهيار عدد من المباني وخلف دمارا كبيرا.



ودعت وزارة الداخلية بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.



وسجلت هزة أرضية مساء أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة بتوقيت المغرب، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

RT