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السبت، 09-09-2023 10:55 ص

قادة دول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

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الوكيل الإخباري - أعرب قادة دول عديدة عن تعاطفهم وتعازيهم، لضحايا الزلزال المدمر الذي هز مناطق في المغرب، ليل الجمعة السبت، وأودى بحياة المئات، وخلف دمارا كبيرا.

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عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "خالص تعازيها" لحكومة وشعب المغرب.


وأوضح بيان رسمي أن مصر تؤكد "تضامنها مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا.

ووجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر".

 

RT

 




 

 


 

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