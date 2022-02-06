المغرب : الطفل ريان توفي قبل وصول فرق الإنقاذ إليه

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الأحد، أن الطفل الريان الذي كان عالقا داخل بئر بعمق 32 متراً لنحو 5 أيام، توفي قبل وصول فرق الإنقاذ إليه.



وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني إن "فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى جثة الطفل ريان وإخراجها بفضل عمل ميداني شاق ومضنٍ وبدون انقطاع ولا توقف دام طيلة خمسة أيام، حيث تم نقلها على متن سيارة خاصة، ثم عبر مروحية طبية تابعة للدرك الملكي".

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