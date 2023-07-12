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الأربعاء، 12-07-2023 10:32 ص

أميركا: عمليات إجلاء لمنكوبين جراء فيضانات كارثية بولاية فيرمونت

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ، ليل الثلاثاء، حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، بعدما تسبّبت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب.

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وبحسب واشنطن تايمز، جاءت جهود الإغاثة، بعدما حذّر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مونبليير قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيض.


وجاء في بيان أصدره رئيس المجلس البلدي لمونبليير وليام فريزر "لم يحدث هذا الأمر إطلاقا منذ أن بني السد، لذا لا سوابق على صعيد الأضرار المحتملة"، في إشارة إلى سد رايتسفيل ونهر نورث برانش.


ولم ترد على الفور تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جراء الأمطار، التي قال مسؤولون إنها تسبّبت بفيضانات في وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة.

 

بترا

 




 

 


 

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