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الخميس، 23-02-2023 02:16 م

المفوضية الأوروبية تحظر على موظفيها استخدام تيك توك

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الوكيل الإخباري- قررت المفوضية الأوروبية، الجسم التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، الخميس، حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" على الأجهزة الذكية للعاملين فيها.

ويشمل القرار الهواتف الرسمية والشخصية للعاملين في المفوضية الأوروبية.

وطلب قسم التقنية من الموظفين فيها عدم تحميل التطبيق أو حذفه، وأرجع الأمر إلى مخاوف تتعلق بحماية البيانات.

وجرى إبلاغ الموظفين في المفوضية الأوروبية بالقرار عبر رسالة رسمية وجهت إليهم صباح اليوم.

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 وجاء في الرسالة: "لحماية بيانات المفوضية ولتعزيز الأمن السيبراني، فإن مجلس إدارة المفوضية قرر تعليق عمل تطبيق تيك توك على أجهزة المفوضية الرسمية والأجهزة الشخصية للموظفين"، وفق ما ذكر موقع "euractiv" المتخصص في أخبار الاتحاد الأوروبي.

ويشير البريد إلى أن آخر مهلة لتنفيذ الأمر هو 15 مارس المقبل، ومَن لا يلتزم بالقرار لن يتمكن من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته.

ومن جانبه، أكد مسؤول أوروبي كبير لموقع "بوليتكو" الأميركي، أنه تم إبلاغ الموظفين بالقرار صباح الخميس.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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