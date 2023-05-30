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الثلاثاء، 30-05-2023 08:52 ص

اليونان: القبض على 5 من شرطة الحدود بتهمة تهريب مهاجرين

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة اليونانية القبض على خمسة من ضباط شرطة الحدود التابعين لها أمس الاثنين، بزعم مشاركتهم في عصابة كبيرة لتهريب المهاجرين.

ويقال إن الرجال الخمسة، بالتعاون مع أعضاء آخرين في عصابة التهريب الذين يعيشون في تركيا، فشلوا في وقف مرور المهاجرين من الدولة المجاورة عبر نهر إيفروس في اثنتي عشرة حالة على الأقل.

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وقالت وزارة حماية المواطنين في أثينا إنه تم ضبط مبالغ نقدية كبيرة في منازل ضباط شرطة الحدود. ووفقا للمعلومات، تورط ضابط واحد وأربعة ضباط صف.


وألقي القبض على الضباط بتهمة تقديم رشوة لأحد المسؤولين، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالواجب، وانتهاك قانون الهجرة والاندماج الاجتماعي.


وتظهر الأرقام الرسمية أن حرس الحدود اليوناني منع أكثر من 260 ألف عملية عبور حدودي غير نظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بالقرب من نهر إيفروس على طول الحدود بين اليونان وتركيا العام الماضي.


وغالبا ما يسعى المهاجرون واللاجئون الفارون من الحرب والفقر الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي أولا، إلى العبور من تركيا إلى اليونان، حيث يحاول بعضهم تجنب التسجيل الرسمي من أجل التقدم بطلب للحصول على اللجوء في أماكن أخرى في أوروبا.

 

البيان

 




 

 


 

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