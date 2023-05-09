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الثلاثاء، 09-05-2023 01:18 م

في يوم النصر.. قديروف يؤكد استعداد المقاتلين للدفاع عن الوطن

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، مواطني روسيا بيوم النصر، وأشاد بشجاعة وبطولة المدافعين عن الوطن التي بفضلها تحول قرار الغزو إلى كابوس حقيقي للعدو.

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وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: "تحول قرار غزو أراضي الاتحاد السوفيتي في صيف عام 1941 إلى كابوس حقيقي للعدو. مع عبور الحدود السوفيتية، واجه العدو مقاومة غير مسبوقة من قوات الجيش الأحمر الباسلة. كان الجميع على استعداد للوقوف حتى النهاية دفاعا عن الوطن، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للعدو".

وذكر قديروف أن الكثير من المقاتلين الشيشان قاتلوا في صفوف القوات السوفيتية ودافعوا عن ستالينغراد ولينينغراد وقلعة بريست والعديد من المدن الأخرى. ووفقا له، شارك أبناء الشعب الشيشان في كل المعارك الحاسمة خلال ذلك.


وأضاف قديروف، أن نتائج المعركة الصعبة والدامية، حددت مصير الدولة بأكملها. وأشار إلى أننا مدينون لأولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الأجيال القادمة.


وقال: "واليوم، تواجه بلادنا مرة أخرى تهديدا مشابها. فقد رسخت بقايا الأيديولوجية النازية المقيتة، بمساعدة مباشرة من الدول المعادية، جذورها في العالم الحديث. لكن رغم ذلك، يجب أن يعلموا أننا لن نسمح للعدو بعبور حدود روسيا".

 

RT

 




 

 


 

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