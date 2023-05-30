بيلاروسيا تعيّن رئيساً جديداً للقوات الحدودية

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عين كونستانتين مولوستوف رئيساً للجنة الحدود في البلاد.

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وقالت «بيلتا» إن مولوستوف سيحل مكان أناتولي لابو، الذي تقاعد من الخدمة العسكرية. ولجنة الحدود هي الجهة المسؤولة عن ضمان أمن الحدود في البلاد.



يأتي التعيين الجديد وسط تصاعد التوترات مع الجارة بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقالت وارسو الأسبوع الماضي، إنها ستغلق حدودها الشرقية أمام مركبات الشحن البيلاروسية والروسية.



وأعلنت وزارة الداخلية البولندية أمس (الاثنين)، فرض عقوبات جديدة بحق 365 بيلاروسياً بينهم 159 نائباً، وإغلاق المعبر الحدودي الوحيد مع هذا البلد للشاحنات المسجلة في بيلاروسيا وروسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



ووفقاً لمرسوم وزاري نُشر أمس، سيتم «إغلاق المعبر الوحيد بين الحدود البولندية والبيلاروسية في كوكوريكي إلى أجل غير مسمى، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)».



وتتهم بولندا بيلاروسيا، الحليف الرئيسي لروسيا، بتنظيم تدفق المهاجرين إلى أراضيها وأقامت جداراً فولاذياً على طول الحدود لردع عمليات العبور غير النظامية.

الشرق الأوسط