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الأحد، 28-05-2023 11:28 ص

بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية

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الوكيل الإخباري - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي "سريع".

وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.

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وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام طائرات مسيرة على مناطق على طول الحدود ولكن أيضا في عمق البلاد على نحو متزايد، بما في ذلك خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو أمس السبت.


وقال بوتين في الرسالة التي نُشرت على قناة الكرملين على تطبيق تيليجرام "من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد".

 

البيان

 




 

 


 

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