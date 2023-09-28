المفوضية الأوروبية تكشف عن الملاذ الأخير للتعامل مع المهاجرين

الوكيل الاخباري- كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للهجرة، أنيتا هيبر، عن الملاذ الأخير للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.



وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للهجرة ردا على سؤال حول مرسوم المهاجرين الإيطالي الأخير الذي ينص على قمع القاصرين، بأن اعتقال المهاجرين إجراء لا ينبغي تطبيقه إلا كملاذ أخير.

اضافة اعلان

وأفادت بأنه سيتم اللجوء للاعتقال عندما لا يكون من الممكن تطبيق تدابير أخرى أقل قسرا.



وأوضحت خلال إيجاز صحفي يومي، أن هذا هو الموقف العام للمفوضية، مضيفة "حاليا لا نعلق على مشاريع القوانين التي لم نرها".



من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الهجمات الهجينة على حدود أوروبا ضد الدول الأعضاء تعد سببا آخر وراء احتياج أوروبا إلى اتفاق سياسي سريع بشأن مقترحات الهجرة الرئيسية.