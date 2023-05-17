المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

الوكيل الإخباري- التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.



والتقى المقداد اليوم نظراءه وزير الخارجية أيمن الصفدي واللبناني عبد الله بو حبيب والتونسي نبيل عمار والعماني بدر بن حمد البوسعيدي والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.

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وانطلق اليوم الأربعاء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وبدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19 مايو بالعاصمة السعودية الرياض.



وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل امس إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

روسيا اليوم