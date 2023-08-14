الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا في سبتمبر

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "سود ويست" الفرنسية بأن زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا ستتم في سبتمبر بعد أن أرجئت في نهاية مارس بسبب خطر اندلاع أعمال عنف في خضم احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

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واستنادا إلى "سود ويست" فإن زيارة تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا إلى فرنسا ستتم في موعد قريب من 20 سبتمبر، على أن تشمل زياراته مدينة بوردو في الثاني والعشرين من الشهر ذات.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض الإليزيه التعليق على زيارة الدولة هذه التي تشمل بحسب "سود ويست" محطتين في باريس وبوردو.



وفي 24 مارس، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان تأجيل زيارة الملك البريطاني قبل يومين فقط من وصوله.



وكانت فرنسا شهدت قد حينها تاسع أيام التظاهرات المعارضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما كان مقررا تنظيم يوم عاشر من الاحتجاجات خلال زيارة الدولة.



ويومها ذكر داونينغ ستريت أن فرنسا هي التي طلبت إرجاء هذه الرحلة التي كانت ستشكل أول محطة رسمية للملك إلى الخارج منذ توليه العرش.

RT