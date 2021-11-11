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الخميس، 11-11-2021 02:49 م

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات

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الوكيل الإخباري-وافق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.

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وصدرت الموافقة الملكية السعودية ، اليوم الخميس، لعدد من المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة "واس".


ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي السعودي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها الاستثمار.

روسيا اليوم

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