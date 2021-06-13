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الأحد، 13-06-2021 08:55 ص

الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا

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الوكيل الاخباري- تعتزم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عشية المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، معارضة نشر الحلف في أوروبا لصواريخ نووية.

وذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" (Defense News)، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن "الأعضاء في الناتو يعتزمون اتخاذ قرار بعدم نشر صواريخ نووية في أوروبا".

ووفقا للمصادر، فإن مثل هذه النقطة تم إدراجها في مشروع بيان، سيتم نشره عقب قمة الناتو في بروكسل غدا الاثنين.

وبحسب ما ورد في الصحيفة فإن هذا الإجراء يُنظر إليه، على أنه وسيلة للحد من التوترات مع روسيا، وتمهيد الطريق لحوار حول قضايا الحد من التسلح في قمة 16 يونيو في جنيف التي ستجمع الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من قبل من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصير المدى، متهمة روسيا بانتهاكها.

بدورها نفت موسكو هذه الاتهامات وأعلنت استعدادها لعرض الصاروخ المشكوك فيه ومناقشة الموضوع، لكن واشنطن رفضت، وانتهت صلاحية المعاهدة في أغسطس من العام الماضي.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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