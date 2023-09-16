الناتو يعتزم إجراء مناورات عسكرية هي الأضخم منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن دول الحلف أعلنت قرارها إجراء أضخم مناورات عسكرية في إطار الحلف منذ انقضاء فترة الحرب الباردة، وذلك في العام القادم 2024.



وصرّح رئيس اللجنة العسكرية بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

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وأضاف باور: "في عام 2024، سيجري الناتو أضخم مناورات له منذ فترة الحرب الباردة" وقال إنها بعنوان: "المدافع الصامد".



وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" قبل أقل من أسبوع، أن الحلف سيجري في 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ الحرب الباردة، مشيرة إلى توقع مشاركة ما لا يقل عن 41 ألف جندي، وأكثر من 50 سفينة في تلك المناورات، وتنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

روسيا اليوم