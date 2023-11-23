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الخميس، 23-11-2023 04:52 م

النرويج تختبر قذيفة مدفعية تطلق إلى مسافة قياسية

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الوكيل الاخباري- بدأت شركة Nammo النرويجية، في تطوير قذيفة مدفعية، قادرة على إصابة الأهداف على مسافة تزيد عن 140 كيلومترا.

أفادت بذلك صحيفة The Wall Street Journal نقلا عن الشركة المصنعة للقذيفة.

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وقالت الصحيفة، إن شركة Nammo تُجري بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية اختبار القذيفة المذكورة. وقال الناطق باسم شركة "بوينغ" إن اختبارات القذيفة في ولاية أريزونا الأمريكية سجلت رقما قياسيا عالميا. بينما لم يذكر أية معلومات إضافية بهذا الشأن، واكتفى بالقول إن القذائف الجديدة مزودة بمحركات نفاثة ذات مرور للهواء المباشر المستقيم، ما سمح بزيادة احتياطي الوقود ومدى إطلاق القذيفة، إذ إنه لا يتم استخدام مؤكسد في هذه الحال.

مع ذلك فإن مدير برنامج تطوير القذيفة في شركة Nammo أيفيند ليان قال إن محرك القذيفة خضع لاختبارات مختلفة 450 مرة، وأضاف أن المهمة الرئيسية للتطوير هي ضمان قدرة مكونات القذيفة على العمل عند الضغط عليها الذي يظهر لحظة إطلاقها. وأشار المصمم إلى أن القذيفة ستكون جاهزة بعد 3 أعوام على أقل تقدير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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