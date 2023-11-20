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الإثنين، 20-11-2023 03:11 م

اعلام عبري : 25 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة

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الوكيل الإخباري-أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية هاجمت جنوب لبنان ردا على استهداف كريات شمونة.


كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابة مباشرة لمنزل في مرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان.


يشار إلى أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.


 




 

 


 

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