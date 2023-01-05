الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 11:40 ص

النرويج تعلن عن إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا وتؤكد استمرار دعمها لكييف

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الخميس، أنها أرسلت دفعة جديدة من الذخائر لكييف، تتمثل في 10 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمترا.

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وقالت الوزارة إن هذه الدفعة من الذخيرة قد تم إرسالها وباتت خارج الأراضي النرويجية، مشيرة إلى أن هذه القذائف يمكن استخدامها في عدة أنواع من الأسلحة.

وبحسب وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، فإن بلاده ستواصل تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والذخائر.

وفي الوقت الذي تزيد فيه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حذرت موسكو من أن ذلك يؤدي إلى تفاقم النزاع، كما أنه سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتدمير أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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