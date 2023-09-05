الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الملك يحدد موعد الانتخابات النيابية القادمة

أسعار النفط ترتفع وتتجاوز الـ 90 دولاراً لأول مرة منذ 11 شهراً

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس النواب لم يناقش أي استجواب خلال 3 سنوات

ارتفاع تصنيف الأردن عربيا وعالميا بسرعة الإنترنت

الثلاثاء، 05-09-2023 04:53 م

النمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه في صلتها «بداعش»

323887


الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمنيون نمساويون، اليوم الثلاثاء، إنهم فككوا خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم «داعش»، تتكون من 9 شبان وامرأة.

اضافة اعلان

 

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه فيهم، قائلاً إنه ما زال يباشر مزيداً من التحقيقات، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

 

وقال جهاز الأمن إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاماً، ويعيشون بالقرب من مدينة لينز في شمال النمسا: «كانوا يُجندون العناصر لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي وأنشطته الإجرامية منذ فترة طويلة».


ولم يتم الكشف عن هويات المشتبه بهم وفقاً لقواعد الخصوصية النمساوية،

 

ولكن وكالة الأنباء النمساوية (أبا) ذكرت أن المشتبه بهم هم من النمسا وتركيا والعراق وروسيا وكرواتيا، أو من عديمي الجنسية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f737f94c59b76d7c601673

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

64f730b942360445113b1d02

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

323586

وفيات الذخائر العنقودية في أوكرانيا تتجاوز سوريا

323682

وزير الدفاع الروسي: هجوم أوكرانيا المضاد فاشل على كل الجبهات

323816

زيلينسكي على خط الجبهة قرب باخموت شرق أوكرانيا

323768

السفير الإيراني يصل الرياض لبدء ممارسة مهامه رسميا

أخبار متعلقة
image (62)

أمريكا تعتزم إرسال أسلحة لكييف بقيمة 200 مليون دولار الثلاثاء

image - 2023-08-08T100138.976

عواصف قوية تخلّف قتيليْن وتقطع الكهرباء شرق أمريكا

image - 2023-08-08T092538.395

ألمانيا.. السماح لنحو 10 الاف شخص بالعودة إلى منازلهم بعد إبطال مفعول قنبلة

image (61)

3 جرحى إثر خروج قطار عن مساره بسبب الأمطار الغزيرة في السويد

image (60)

النيجر.. المجلس العسكري يعين رئيساً للوزراء

64d0d5f84c59b7322863642f

"واشنطن بوست": أوكرانيا أصبحت أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية