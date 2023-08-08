الهند تمنع صانعي «درون» من استخدام مكونات صينية

الوكيل الإخباري - منعت الهند في الأشهر الأخيرة الشركات المحلية المصنعة للطائرات من دون طيار العسكرية من استخدام مكونات مصنوعة في الصين بسبب مخاوف أمنية، وفقا لما ذكره أربعة مسؤولين في الدفاع والصناعة ووثائق راجعتها وكالة «رويترز» للأخبار.

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ويأتي هذا الإجراء وسط توترات بين الجارتين المسلحتين نووياً وفي الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى تحديث عسكري يتصور استخداماً أكبر للمروحيات الرباعية من دون طيار وأنظمة التحمل الطويلة وغيرها من المنصات المستقلة.



ولكن بينما تتطلع الصناعة الهندية الناشئة إلى تلبية احتياجات الجيش، قالت شخصيات من هيئة الدفاع والصناعة إن قادة الأمن في الهند كانوا قلقين من أن جمع المعلومات الاستخباراتية يمكن أن يتعرض للخطر من خلال أجزاء صينية الصنع في وظائف اتصالات الطائرات من دون طيار والكاميرات والبث اللاسلكي وبرامج التشغيل.



وذكرت «رويترز» أن الهند فرضت قيود الاستيراد المرحلية المفروضة على طائرات المراقبة من دون طيار منذ عام 2020 ويتم تنفيذه من خلال المناقصات العسكرية.



وفي اجتماعين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) لمناقشة عطاءات الطائرات من دون طيار، رفض مسؤولون عسكريون لمقدمي العطاءات المحتملين استيراد المعدات أو المكونات الفرعية من البلدان التي تتشارك الحدود البرية مع الهند لأسباب أمنية، وفقاً لمحضر اطلعت عليه «رويترز».



وقال مسؤول دفاعي كبير لـ«رويترز» إن الإشارة إلى الدول المجاورة كانت تعبيراً ملطفاً عن الصين، مضيفاً أن الصناعة الهندية أصبحت تعتمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من القلق بشأن الهجمات الإلكترونية.



وحظر الكونغرس الأميركي في عام 2019 وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من شراء أو استخدام طائرات من دون طيار ومكونات مصنوعة في الصين.

الشرق الأوسط