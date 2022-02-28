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الإثنين، 28-02-2022 12:25 م

الوفد الأوكراني يصل إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في غوميل

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الوكيل الإخباري-وصل الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي وفق ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك"  .

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وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كل من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.

كما يضم الوفد أعضاء من البرلمان الأوكراني الذين ينتمون إلى كتلة الرئيس الأوكراني زيلينسكي وأبرزهم رئيسها أراخاميا والنائب الأوكراني أوماروف، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية كوستين.


وقال عضو وفد المفاوضين الروس، رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن المفاوضات مع الوفد الأوكراني ستبدأ قريبًا.


وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الهدف الرئيسي للمفاوضات هي الوقف الفوري لإطلاق النار وحث القوات المسلحة الروسية الانسحاب من الأراضي الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

 

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