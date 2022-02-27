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الأحد، 27-02-2022 04:20 م

كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع

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الوكيل الاخباري - أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة غوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه.اضافة اعلان


وأكد ميدينسكي أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت.


من جانبه، قال الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسي في غوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.


وجاء إعلان ميدينسكي عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع لوكاشينكو.


وفي وقت سابق اليوم رفض زيلينسكي إجراء مفاوضات مع موسكو في أراضي بيلاروس، معتبرا أنها لا تصلح منصة لمثل هذه المحادثات بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.


وبعد ذلك أعلن رئيس الوفد الروسي، الذي وصل إلى بيلاروس في وقت سابق، أن موسكو تمهل كييف حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم لإرسال وفدها إلى غوميل.


روسيا اليوم



 




 

 


 

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