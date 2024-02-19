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الإثنين، 19-02-2024 10:35 ص

الولايات المتحدة.. إطلاق حملة تبرع لتمويل نفقات ترامب القانونية

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الوكيل الإخباري - أطلقت زوجة أحد المستثمرين الأمريكيين حملة تبرع لتمويل النفقات القانونية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب الحكم الذي صدر ضده في نيويورك مؤخرا بتهمة الاحتيال.

وتهدف الحملة عبر GoFundMe إلى جمع 355 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أمر القاضي آرثر إنجورون ترامب بدفعه كغرامات في قضية احتيال مدنية. ومع الفائدة، يمكن أن يدفع ترامب وشركته أكثر من 450 مليون دولار، وفقا لمكتب المدعي العام في نيويورك. 

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وبدأت حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت من قبل إيلينا كاردوني، زوجة المستثمر غرانت كاردوني، وهو رجل أعمال ومستثمر. 


وحتى ليلة السبت الماضي، تم جمع أكثر من 185 ألف دولار من حوالي 4000 مانح.

 

RT

 




 

 


 

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