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الأربعاء، 24-01-2024 08:44 ص

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن هذا الرجل - صورة

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الوكيل الإخباري - رصدت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يزودها بأي معلومات عن رجل أعمال إيراني "أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية".

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ووفق ما ورد بموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "الشبكة التي أدارها حسين هاتفي أردكاني ناشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طوال 10 سنوات مضت، عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ، لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار، خصوصا المسيّرة الهجومية "شاهد-136" إضافة إلى "شاهد 131" التي تم نقلها أيضا إلى روسيا وتستخدم لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية في أوكرانيا".

,في 19 ديسمبر 2023، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد أردكاني تتهمه فيها بارتكاب جرائم تتعلق بشرائه إلكترونيات دقيقة مزدوجة الاستخدام مصنعة في الولايات المتحدة لصالح الحرس الثوري الإيراني.


وفي الوقت نفسه، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية أردكاني و10 كيانات ذات صلة على قائمة المواطنين المعينين وفقا للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.


وتحظر العقوبات جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين.

 


 

RT

 




 

 


 

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