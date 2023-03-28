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الثلاثاء، 28-03-2023 11:50 ص

الولايات المتحدة.. استدعاء بلينكن بشأن الانسحاب من أفغانستان

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إنه وقع مذكرة استدعاء لتسليمها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، بخصوص وثائق تتعلق بالانسحاب من أفغانستان.

وأمهل ماكول، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، وزارة الخارجية حتى يوم الاثنين للكشف عن الوثائق.

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وقال في بيان: "للأسف رفض وزير الخارجية بلينكن تقديم البرقية ورده على البرقية، مما اضطرني إلى إصدار أول مذكرة استدعاء بصفتي رئيس هذه اللجنة"، مبينا أنه سيتم تسليم مذكرة الاستدعاء صباح اليوم الثلاثاء.


وكان ماكول قد أطلق تحقيقا بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن والأحداث التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين.


ويرى جمهوريون وبعض الديمقراطيين أنه لا توجد رواية كاملة عن العملية الفوضوية التي راح ضحيتها 13 جنديا أمريكيا في مطار كابل.


وكان أكثر من 20 دبلوماسيا أمريكيا في أفغانستان، قد أرسلوا برقية سرية عبر إحدى القنوات، لتحذير بلينكن في يوليو 2021 من احتمال سقوط كابل في أيدي حركة "طالبان" مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، حسب ما قالته صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2021.


وقال بلينكن خلال جلسة الأسبوع الماضي، إن الوزارة كشفت بالفعل عن المعلومات وتعمل على تقديم المزيد، لكن لا يمكن الكشف عن بعض التفاصيل الدقيقة إلا لمسؤولين كبار، في خطوة تهدف لحماية هوية من عبروا عن معارضتهم.


وردا على سؤال يطلب التعليق على مذكرة الاستدعاء، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الرجوع إلى تصريحات المتحدث باسمها فيدانت باتيل خلال إفادة صحفية أمس الاثنين.


وقال باتيل إن "الوزارة مستعدة لإتاحة المعلومات ذات الصلة في البرقية عبر إفادات أو آليات أخرى". 

 

RT

 




 

 


 

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