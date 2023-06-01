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الخميس، 01-06-2023 01:52 م

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

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الوكيل الاخباري-  أجلت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس، أكثر من 46 ألف شخص في مدينة نانجو جنوب مقاطعة أوكيناوا جنوبي البلاد، جراء اقتراب الإعصار المدمر "ماوار".

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وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات في المناطق الساحلية، حيث حثت السلطات الناس على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في مدينة نانجو، ما يستدعي إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر.


ووصل إعصار ماوار قبالة سواحل أوكيناوا، حيث يصل الضغط في مركزه إلى 970 هكتو/باسكال، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 مترا في الثانية أي 67 ميلا/الساعة، مع هبات تصل إلى 45 مترا/ الثانية.


ومن المتوقع خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الشرقي ويمر جنوب الجزء الرئيسي من اليابان.

 

بترا

 




 

 


 

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